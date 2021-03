Normalerweise verfügen die Brandbekämpfer über vier Drehleitern, drei für die einzelnen Wachen Nord, Süd und den Standort Schloß Neuhaus und eine in Reserve. Die in der Wache Süd ist durch einen Achsschaden ausgefallen, eine zweite, 20 Jahre alte wurde ausgemustert. Sie aufzuarbeiten und damit wieder einsatzfähig zu machen, würde 250.000 Euro kosten. „Das ist unrentabel“, betont Ralf Schmitz. Um der Misere abzuhelfen, will die Feuerwehr in diesem Jahr ein Drehleiterfahrzeug bestellen und hat am vergangenen Dienstag außerdem eines von einem Hersteller in Ulm nach Paderborn geholt. „Wir zahlen eine Leihgebühr von 270 Euro pro Tag“, macht Schmitz deutlich, dass es sich um ein teures Geschäft handelt. Die Hersteller können solche Preise verlangen. Auf dem deutschen Markt gibt es nur noch zwei namhafte Firmen, und die sind ausgelastet.