Archäologen finden 13.000 Jahre alte Baumstämme

Paderborn-Schloß Neuhaus (epd/WB) -

Archäologen haben bei Grabungen in Schloß Neuhaus rund 13.000 Jahre alte Baumstämme gefunden. Die Hölzer stammen von Nadelbäumen, die vermutlich in der späten Eiszeit am Fundort gewachsen sind, wie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) am Montag in Münster mitteilte.

Von