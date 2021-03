Bei 50 Kontrollen 38 Verstöße festgestellt

Paderborn -

Nachdem es in der Paderborner Innenstadt in den vergangenen Wochen wieder vermehrt zu Verkehrsverstößen und Lärmbelästigungen durch Vertreter der Tuningszene gekommen war, sah sich die Kreispolizeibehörde am vergangenen Freitag, 12. März, erneut zu einem Schwerpunkteinsatz veranlasst. Die Bilanz spricht eine deutliche Sprache: Bei 50 Kontrollen wurden 38 Verstöße festgestellt und geahndet.