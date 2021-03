Weihnachts-Musical kann die Hörer vollauf überzeugen

Aus der Not eine Tugend machen. Das ist die Motivation von Santa Claus, der am Nordpol gegen viele widrige Umstände das Weihnachtsfest unter allen Umständen retten will. Gleichzeitig war das auch die Vorgehensweise der Produzenten des Stücks „Santa Claus Revival – Das Musical, das Weihnachten rettet“, die sich eigentlich eine vorweihnachtliche Welturaufführung in einem Theater gewünscht hätten. Wegen Corona mussten sie ihre Pläne allerdings ändern und machten aus dem Stoff ein Musical-Hörspiel.

Beim jährlichen Publikumspreis des Ohrcast-Podcast hat sich diese Produktion jetzt als Geheimtipp herausgestellt und den dritten Platz gesichert.

Der Ohrcast-Hörspiel-Wettbewerb soll in der Hörspiel-Szene als einer der interessanteren gelten. Hier treten alle veröffentlichten Hörspielproduktionen eines Jahres gegeneinander an und nicht nur eine bereits im Vorfeld getroffene enge Vorauswahl. Das Publikum allein entscheidet. Aus den vielen hundert Produktionen von 2020 ermittelt es zuerst die Top 100, danach die Top 10.

Über den dritten Platz von „Santa Claus Revival“ freuen sich natürlich vor allem Autor Thomas Auerswald und Produzent und Komponist Lars Hesse (die beide 2019 bereits mit „Die Kinder der toten Stadt“ eine Ohrcast-Bronzemedaille entgegennehmen konnten). Zusätzliche Songs wurden komponiert von Uli Bannenberg, Benedikt Becker, F. W. Dany und Maurice Stute, die alle auch Rollen in der Produktion sprechen und singen. David Janus besorgte die Hörspiel-Fassung.

Nicht weniger bedeutsam ist der Erfolg für das Paderborner Musiklabel Lava Jam, tritt es hier doch zum zweiten Mal preisgekrönt gegen die großen Produktionen von HR, WDR, Audible und Hörverlag an.

„Santa Claus Revival – Das Musical, das Weihnachten rettet“ ist eine neue Show voller schräger Figuren, absurder Dialoge, Seitenhiebe gegen unsere moderne Bürokultur und den alljährlichen Geschenke-Wahnsinn sowie jeder Menge Rock-Gassenhauer. Eben ganz in der Tradition von „Rocky Horror Show“ oder „Little Shop of Horrors“. Nur eben zum Fest.