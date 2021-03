SPD beantragt Pop-up-Radwege

Neuer Vorstoß in Sachen Verkehrsversuch im Paderborner Rat

Paderborn -

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Paderborn stellt für die Haushaltsberatungen im Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität einen Antrag für die Durchführung eines Verkehrsversuchs. Mit der Einrichtung von Pop-up-Radwegen (kurzfristig von der Fahrbahn getrennten Radwegen) soll für vier bis sechs Monate ein Umstieg aufs Rad erleichtert werden. Wie in anderen Städten erfolgreich umgesetzt, solle so auch in Paderborn eine Entlastung im ÖPNV und eine Entzerrung von Pendlerströmen erfolgen.