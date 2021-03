„Ich habe die Kultur herbeigesehnt“

Endlich konnten die Paderborner am Sonntag wieder in die heimischen Museen

Paderborn -

Von Dietmar Kemper

Einen Coronaverschwindenlasser hat Erwin Grosche noch nicht erfunden. Aber er arbeitet bestimmt daran. Was seinem kreativen Hirn in der Vergangenheit so alles entsprang, ist im Stadtmuseum zu sehen, das nach coronabedingter Zwangspause am Sonntag so wie die übrigen städtischen Museen endlich wieder an einem Wochenende öffnen konnte.