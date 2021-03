Paderborn -

Das Kunstwerk „Später sein wird“ von Künstler Christian Hasucha hat an seinem neuen Standort vor dem Finanzamt wieder einen Apfelbaum in seiner Mitte und ist somit wieder komplett. Ab sofort wächst in der Mitte des Metallrahmens, der die Form eines Apfelbaums hat, ein eben solcher der Sorte „Geheimrat Oldenburg 2“.