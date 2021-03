Staatsanwaltschaft Paderborn trauert um Leiter

Paderborn/Herne -

Trauer in der Staatsanwaltschaft Paderborn: Am Wochenende ist der Leitende Oberstaatsanwalt Gerrit Gabriel in seiner Heimatstadt Herne plötzlich verstorben, teilte die Behörde am Montag mit. Als er im Juni 2016 in Paderborn zum Leiter der Staatsanwaltschaft ernannt wurde, war er mit 47 Jahren einer der jüngsten Staatsanwälte in einer Führungsposition.