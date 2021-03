Das Gebäude an der Westernmauer 12 bis 16 hat, wie mehrfach berichtet, die Stadt Paderborn erworben, um es im Zuge der Neugestaltung des Busbahnhofs sowie des Übergangs zu den Königsplätzen, zu sanieren und den Durchgang offener und freundlicher sowie die Fassade des 1980 errichteten Gebäudes transparenter zu gestalten.

Die mögliche neue Nutzung sei daraus geboren, dass die Arbeiterwohlfahrt eine Kündigung für die Jugendtreff-Räume in der Brückengasse erhalten habe. Diese werden zu November dieses Jahres wirksam. Eine Vorplanung zusammen mit der AWO habe ergeben, dass an der Westernmauer ein Jugendtreff mit 113 Quadratmetern Nutzfläche geschaffen werden könne, berichtete der stellvertretende GMP-Betriebsleiter Jörg Münster. Insgesamt, mit der Vergrößerung des Durchgangs und der Neugestaltung der Fassade, müssten rund 2 Millionen Euro in die Ertüchtigung des Gebäudes investiert werden.

Da die Arbeiten allerdings erst in diesem Sommer mit dem Rückbau starten werden, die eigentlichen Bauarbeiten für den Sommer 2022 und deren Abschluss in 2023 vorgesehen sind, bedarf es einer Übergangslösung für den Jugendtreff. „Diese suchen wir derzeit gemeinsam mit den Eigentümern in der Brückengasse“, erläuterte Münster, der die Planung zuvor auch bereits dem Jugendhilfeausschuss vorgestellt hatte.

Wie bereits berichtet, soll die Brückengasse in Anlehnung an die bereits fertig gestellten Königsplätze komplett neu gestaltet und zur Fußgängerzone werden. Die Hauptzufahrt der Tiefgarage soll in die Marienstraße verlegt werden, die Ein- und Ausfahrt in der Brückengasse nur über die Alte Torgasse erfolgen.

Auf der von den Königsplätzen aus rechten Seite der Brückengasse soll ein Aufenthaltsbereich mit Bänken, Bäumen in Pflanzkübeln und Mülleimern entstehen. Auch die höher gelegene Fußgängerebene soll transparenter werden, indem die vorhandenen Betonbrüstungen durch Geländer ersetzt werden. Ganz entfernt werden soll die Fußgängerbrücke, denn auf der Seite über dem Wohlsein sollen die öffentlichen Laubengänge wegfallen.