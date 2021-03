Virtuelles Orchester spielt Vivaldi

Paderborn -

Seit Kurzem ist an Musikschulen der Unterricht in allen Altersgruppen wieder möglich. Auch in Gruppen mit maximal fünf Schülern darf wieder musiziert werden. Orchester, Ensembles und Big Bands dürfen noch nicht wieder an den Start und auch der Nachwuchsbereich der elementaren Musikpädagogik muss sich noch etwas gedulden.