Er malt nur noch zur Entspannung

.Die Corona-Pandemie hat auch diese feste Größe des Paderborner Kulturlebens ausgebremst und frustriert. Seine letzte Ausstellung mit dem Titel „Chromatisch“ war von November 2018 bis Ende Januar 2019 in der Volksbank in Brilon zu sehen. „Früher hatte ich fünf Ausstellungen im Jahr, das ist vorbei“, erzählt er. Sparkassen und Volksbanken scheuten sich wegen der Corona-Pandemie, Ausstellungen in ihre Filialen zu holen. Von den Mitarbeitern bekommt er zu hören: „Wir hängen keine Bilder mehr auf, wir sind froh, wenn die Leute wieder raus sind.“ Was Klaus-Dieter Zech schmerzlich vermisst, sind seine Malkurse bei der Volkshochschule Paderborn. Die hat er gerne in seinem Garten gegeben, und er hofft, dass sie spätestens im Herbst wieder möglich sind.