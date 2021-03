Das Bundesbildungsministerium unterstützt die regionalen Bildungsstätten wie das Tbz mit Fördergeldern dabei, moderne Technologien anzuschaffen. „Die Förderung durch das Bundesministerium trägt dazu bei, dass das Handwerk dauerhaft eine überdurchschnittliche Ausbildungsleistung erbringen kann und bildet damit einen entscheidenden Faktor für die Fachkräftesicherung“, freut sich Stephan Peters, Geschäftsführer des Technologie- und Berufsbildungszentrums.

Die Zuwendung ermögliche die Integration modernster technologischer Entwicklungen bereits in der handwerklichen Ausbildung und stärke so die Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks. „Von einer hochwertigen und modernen Qualifizierung profitieren aber in erster Linie die jungen Menschen selbst“, so der Geschäftsführer.

Der jetzige Zuwendungsbescheid betrifft die Gewerke Metall, Kfz, Tischler, Maler- und Lackierer, Elektro, Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik, Bau, Zimmerer, Friseur und Raumausstatter. Mit der Förderung soll der Bereich der Digitalisierung in den geförderten Ausbildungssparten weiter ausgebaut werden – insbesondere die digitale Infrastruktur.