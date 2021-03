Die aktuelle Jurorin der Musikshow „Deutschland sucht den Superstar“ und bekennende Christin Maite Kelly hat Karfreitag ein Rendezvous im Paderborner Land. Am 2. April wird sie zunächst um 15 Uhr die Karfreitagsliturgie in der Kirchengemeinde St. Marien in Fürstenberg mitgestalten. Der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, Monsignore Georg Austen, wird der Liturgie vorstehen. Abends nimmt sie mit ihm an der Fastenreihe „Rendezvous im Dom“ des Erzbistums Paderborn teil. Unter dem Thema „Abendgottesdienst und stiller Umgang“ werden sie gemeinsam um 19 Uhr eine Dialogpredigt im Paderborner Dom halten.

„ Die Karwoche bedeutet für mich eine persönliche Einkehr. Die Karwoche bedeutet für mich eine persönliche Einkehr. “ Maite Kelly

„Wir werden Verbindungsfäden zu den Inhalten und Charakteren der Passionsgeschichte aufgreifen. Was bedeutet die Passion für uns heute in der herausfordernden Zeit der Corona-Pandemie? Dafür werden wir zeitgemäße Zugänge für die persönliche Reflexion im Glauben sowie in Kunst und Kultur in den Blick nehmen“, beschreibt Austen die inhaltliche Ausrichtung der gemeinsamen Ansprache. Außerdem wird Maite Kelly die Andacht musikalisch mitgestalten. Aktuell unterstützt Maite Kelly auch eine digitale Fastenchallenge, die auf den Social-Media-Kanälen des Bonifatiuswerkes unter dem Hashtag #fastentutgut läuft.

„Die Karwoche bedeutet für mich eine persönliche Einkehr. Der Blick auf das Kreuz nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. Als stärkendes Zeichen für den Glauben erinnert es uns immer wieder daran, dass wir die Wege nicht alleine gehen. Es inspiriert immer wieder aufs Neue, Möglichkeiten zu finden, um die Liebe Jesu weiterzutragen und unserem Gegenüber mit Nächstenliebe zu begegnen“, sagt Maite Kelly.

Telefonische Anmeldung am 29. und 30. März

Die geltenden Hygienevorschriften sind für die Besucher in Fürstenberg und im Dom zu Paderborn einzuhalten. Eine Anmeldung für die Karfreitagsliturgie in Fürstenberg ist erforderlich. Telefonisch können sich Interessierte ausschließlich am Montag, 29. März, von 18 bis 19.30 Uhr und Dienstag, 30. März, von 18 bis 19.30 Uhr unter 02953/963142 und 0170-9455955 anmelden.

Für die Dialogpredigt im Paderborner Dom sind nur noch wenige Plätze verfügbar. Auch hier bedarf es einer Anmeldung online unter https:// www.dom-paderborn.de/Rendezvous-im-Dom-2021/ . Dort und auf der Website des Bonifatiuswerkes (www.bonifatiuswerk.de) können Interessierte auch den Abendgottesdienst aus dem Dom im Livestream mitverfolgen.