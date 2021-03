Radverkehr kommt in Paderborn ins Rollen

Die Politiker gaben den Startschuss für einen Radschnellweg von Schloß Neuhaus zur Kernstadt, beschlossen eine Informationskampagne für Radverkehrszonen, den Aufbau von mindestens drei Radservicestationen und beauftragten zudem die Verwaltung damit, drei Kreuzungen zu benennen, an denen ein grüner Pfeil für Radfahrer denkbar ist. Keine Mehrheit fand dagegen der Vorstoß der SPD für einen Verkehrsversuch mit Pop-Up-Radwegen an der Detmolder und Neuhäuser Straße. Ein Schnellweg zwischen Schloß Neuhaus und dem Radweg auf dem inneren Ring in der Kernstadt werde das Pendeln leichter und umweltfreundlicher machen, sind CDU und Grüne überzeugt. Sie beantragten erfolgreich, 20.000 Euro im Haushalt einzustellen, um noch 2021 beginnen zu können. „Natürlich muss die genaue Trasse noch gefunden werden, die 20.000 Euro sollen das Verfahren anstoßen“, erläuterte Markus Mertens (CDU). Der Radschnellweg soll ein wichtiger Bestandteil des geplanten gesamtstädtischen Radverkehrsnetzes sein.