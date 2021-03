Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität beschloss am Dienstag das „1000-Bäume-Programm“ von CDU und Grünen. „Wir wollen in dieser Legislaturperiode 1000 ordentliche Bäume pflanzen“, sagte Dietrich Honervogt. Sie seien zusätzlich zu anderen Pflanzaktionen und als Zeichen für die Wichtigkeit des Naturschutzes gedacht. Noch in diesem Jahr soll es mit 250 Bäumen für 87.500 Euro losgehen. Damit stehen pro Baum 350 Euro zur Verfügung. „Dafür bekommt man einen ordentlichen Baum“, glaubt Honervogt. Martina Gamm von den Grünen sieht in dem Programm eine Möglichkeit, den zunehmenden Hitzeinseln in der Stadt entgegenzuwirken. Die SPD hat nichts gegen Bäume, hielt den Antrag von CDU und Grünen aber für zu unspezifisch.