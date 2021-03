Gerade gepflanzt und schon zerstört: Baumfrevler schlagen am Flugplatz Paderborn Haxtergrund zu

Paderborn -

Von Jörn Hannemann ,

Vor wenigen Monaten von der Jugendgruppe gepflanzt und schon zerstört: Baumfrevler haben am Flugplatz Paderborn-Haxterberg zugeschlagen. In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter mehr als 60 junge Obstbäume in der Mitte abgeschnitten.