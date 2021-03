Zwei historische Schubkarren aus der ehemaligen DDR gehören zur Installation „Ernte“ von Angelika Flaig. Die Schubkarren ernten nichts mehr. „Sie symbolisieren den Stillstand in der Arbeitswelt“, erzählt die 70-jährige Künstlerin. Stahlbinsen und Hocker, die aus einer ehemaligen Firma in Stuttgart stammen, bilden weitere Bestandteile der Arbeit. Die Hocker, ebenfalls eine Referenz an den arbeitenden Menschen, stehen auf dem Kopf, so dass niemand auf ihnen sitzen kann. In den Werken geht es um die Anwesenheit oder das Fehlen des Menschen. Mal besetzen Figuren die Bildräume, mal fehlen sie auf ihnen.