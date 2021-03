„Supermarkt-Planung ist äußert kompliziert“

Paderborn -

Von Maike Stahl

Broers Imbiss ist fertiggestellt, aber darüber hinaus tut sich unter den Königsplätzen, im Bereich der ehemaligen Zentralstation, wenig Sichtbares. „Hinter den Kulissen arbeiten wir weiter intensiv an einer Lösung“, versicherte die Technische Beigeordnete der Stadt, Claudia Warnecke, am Donnerstag im Bauausschuss auf Anfrage der AfD. Sie erläuterte auch, warum sich die Angelegenheit so lange hinzieht und so wenig über den Sachstand an die Öffentlichkeit dringt. Sie habe aber keinen Grund, daran zu zweifeln, dass das Ziel erreicht werden kann.