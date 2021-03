Nationalpark soll in den Regionalplan

Für Wohnzwecke sieht der Regionalplan im Stadtgebiet 450 Hektar bei einem Bedarf von 370 Hektar vor, so dass es rechnerisch Spielräume gibt. Weil die im Regionalplan ausgewiesenen Wirtschaftsflächen aber nur rund 250 Hektar bei einem Bedarf von 413 Hektar umfassen, spricht sich die Stadt gegen die vorgesehene Entwicklung der Flächen zwischen der B1, der A33 und der Bahnlinie in interkommunaler Kooperation aus und wünscht eine Erweiterung der neu aufgenommenen Entwicklungsflächen östlich des George-Marshall-Rings zwischen Friedhof und Kaukenberg.

Ferner regt sie unter anderem an, in der Stadtheide und in Marienloh Bahnhaltepunkte vorzusehen, um diese bei einer Aktivierung der Almetalbahn über das bestehende Industriegleis anbinden zu können. Laut Bezirksregierung tritt der Regionalplan, der den rechtlichen Rahmen für die künftige Entwicklung vorgibt, nicht vor Ende 2023 in Kraft.