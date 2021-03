Mann (53) zeigt Hitlergruß und beleidigt Männer rassistisch

Der 53-Jährige beleidigte gegen 14 Uhr drei Sicherheitsmitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes in der Fußgängerzone. Der Mann sprach ohne ersichtlichen Grund die Männer, einen 27-jährigen und 22-jährigen Paderborner mit syrischer Staatsangehörigkeit und einen 21-jährigen Bürener, an der Westernstraße an und beleidigte sie rassistisch. Zweimal hob der Täter dabei den Arm zum „Hitlergruß“ in Richtung der Sicherheitskräfte, teilte die Polizei mit.

Auch im Beisein der Polizisten wiederholt der 53-Jährige seine beleidigenden Äußerungen. Sie nahmen ihn in Gewahrsam. Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld hat die weiteren Ermittlungen zu dem Strafverfahren wegen Beleidigung, Volksverhetzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen übernommen.