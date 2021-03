Paderborn -

Ein Einfamilienhaus im Paderborner Rotheweg wurde am Donnerstagmittag Schauplatz einer kriminellen Tat: Bislang unbekannte Einbrecher hebelten die Terrassentür des Hauses auf und gelangten so in die Innenräume. Bei ihrer Flucht wurden sie jedoch von aufmerksamen Zeugen beobachtet.