„Dann lasse ich mich nicht impfen“

Sie beruft sich auf eine Mitteilung des Kreises, wonach für die Impfung von Berufsgruppen momentan Astrazeneca vorgesehen sei, es dazu aber heißt: „Sollten sich unter den Impfberechtigen auch Personen befinden, für die dieser Impfstoff nicht geeignet oder zugelassen ist, steht vor Ort auch ein mRNA-Impfstoff zur Verfügung.“ Mit einem guten Gefühl fuhr die Mitarbeiterin, die in der Stadt im medizinischen Bereich tätig ist, am Sonntag in das Impfzentrum des Kreises, um sich impfen zu lassen . Wegen einer neurologischen Erkrankung sei sie auf einen mRNA-Impfstoff wie Biontech angewiesen. Seit zwölf Jahren leide sie bereits unter der Autoimmunerkrankung und wird seit Jahren in der Uniklinik Münster behandelt.