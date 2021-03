Paderborns Citymanager erwartet erneut einen Ansturm

Sprecherin Michaela Pitz betonte gleichzeitig: „Was in der nächsten Woche sein wird, wissen wir noch nicht.“ Weitere Lockerungen werde es ab Montag nicht geben. Das heißt, dass die Außengastronomie nicht öffnen darf. Bund und Länder hatten am 3. März einen Fünf-Stufen-Plan für weitere Öffnungen unter der Voraussetzung beschlossen, dass die Sieben-Tages-Inzidenz etwa in NRW stabil unter 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner pro Woche bleibt oder sogar sinkt. Davon hätten von Montag an Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos und eben die Außengastronomie profitieren können. Jetzt geht die Landesregierung aber von steigenden Inzidenzwerten aus. Wie berichtet hatte der Kreis Paderborn in Absprache mit der Stadt und der Landesregierung vor knapp zwei Wochen vereinbart, dass das Einkaufen ohne Termin möglich ist.