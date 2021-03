Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn ab sofort wieder geöffnet

Paderborn -

Ab sofort ist das Museum in der Kaiserpfalz des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Paderborn bis auf Weiteres wieder geöffnet. Besucher können ohne Voranmeldung eintauchen in die Zeit von Karl dem Großen.