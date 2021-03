Förderprogramm für die coronageplagten Schüler

Dabei wurden die Anträge der SPD und der Fraktion Für Paderborn teilweise in den der Grünen integriert. So soll die Verwaltung bei den Schulen den Bedarf für außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote abfragen und überlegen, wie die in Zusammenarbeit mit der Freien Wohlfahrtspflege, Sport- und Jugendverbänden organisiert werden könnten. Eine Anschubfinanzierung von 20.000 Euro soll wesentlich auch dazu beitragen, die Voraussetzungen für die Teilnahme an einem entsprechenden Förderprogramm des Landes NRW zu schaffen, das bis zu den Sommerferien 2022 läuft. „Wir brauchen dringend eine Lösung, aber mit einem ganzheitlichen Ansatz“, betonte Catharina Scherhans für die Grünen.