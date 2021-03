Paderborn -

Der Paderborner Stadtentwässerungsbetrieb saniert bereits seit vergangenem Jahr an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet die Kanäle. Voraussichtlich am Montag, 22. März, beginnt der 4. Bauabschnitt. Hierfür werden in betroffenen Straßen Halteverbotsschilder aufgestellt.