Seit Wochen ist das gläserne „Schaufenster“ des Theaters am Neuen Platz, das in normalen Zeiten mit Vorstellungen den Platz erleuchtete, dunkel und unbelebt.

Diesen Zustand möchte das Theater ändern. „Wir möchten Botschaften, Nachrichten, Sätze und Worte unseres Publikums sammeln und sichtbar machen und unser Haus so wieder mit Leben füllen“, erklärt Intendantin Katharina Kreuzhage. Bei den Botschaften kann es sich um Wünsche, Hoffnungen, Gedanken oder Begriffe handeln, die die Menschen derzeit bewegen.

Diese Botschaften werden dann von der Theatermalerin Schritt für Schritt an die gläserne Fassade des Theater Paderborn gemalt und für alle Passanten sichtbar gemacht. So soll mit der Zeit eine große soziale Plastik entstehen.

Wer eine kurze Botschaft an der Theaterfassade hinterlassen möchte, schickt sie per E-Mail an dieckhoff@theater-paderborn.de .