Essen angebrannt: Feuerwehr weckt Bewohner aus Mittagsschlaf

Einsatz am Sonntagnachmittag in Paderborn-Schloß Neuhaus

Paderborn-Schloß Neuhaus -

Aufmerksame Nachbarn haben am Sonntagnachmittag im siebten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Reuter-Straße in Schloß Neuhaus Brandgeruch bemerkt. Als der Bewohner der betroffenen Wohnung nicht öffnete, riefen sie die Feuerwehr. Was sie nicht wussten: Ursache des Brandgeruchs war angebranntes Essen. Der Bewohner schlief derweil.