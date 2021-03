Grundschulen werden erweitert

Paderborn -

Von Dietmar Kemper

Weil mehr Schüler da sind, als Platz vorhanden ist, müssen die Grundschulen in Paderborn erweitert werden. So soll die Stephanus-Grundschule an der Arndtstraße fünf Züge bekommen und zusätzlich eine Frischeküche, in der die Mahlzeiten also nicht angeliefert, sondern selbst gekocht werden.