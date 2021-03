Künstliche Intelligenz im Fokus

Theodorianum Welchen praktischen Nutzen Programme mit künstlicher Intelligenz für die Gesellschaft haben können, die aus einer großen Datenmenge heraus Informationen miteinander vergleichen, ergänzen und abwägen, zeigt ein Projektkurs am Theodorianum. Sieben Monate lang haben sich dafür die Q2-Schüler Karl Schneidewind, Maarten Lipphardt und Luis Wengenmair mit den Parkplatzprobleme in Paderborn beschäftigt, für die sie nach einer smarten Software-Lösung suchten. Herausgekommen ist das Programm „ParkPB“, das freie Parkplätze anzeigt und mit Hilfe einer KI voraussagt, wann und wie viele Parkplätze in den nächsten Stunden frei werden – quasi der Blick in eine digitale Glaskugel.