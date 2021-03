Brutale Attacke an der Königstraße

Zwei zierliche Frauen mit langen Haaren, die jüngere 32 Jahre alt, die ältere 37. Beide haben je drei Kinder und leben mit ihren Familien in Hameln. Ihr bislang letzter Aufenthalt in Paderborn in der Sache, um die es geht, ist am Montag auf der Anklagebank im großen Saal des Landgerichts. Der davor – sieht man von der Vorführung vor dem Haftrichter ab – dürfte am 22. September vergangenen Jahres gewesen sein, als das Juweliergeschäft an der Königstraße überfallen wurde.