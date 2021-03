Gegen 1.40 Uhr wurden der Polizei zunächst fünf brennende Mülltonnen im Bereich Norderneyer Weg, Ingolstädter Weg und Borkumer Weg gemeldet. Sie standen an der Straße, um abgeholt zu werden. Die Feuerwehr löschte die Brände. Später wurden an der Klöckner Straße, an der Stadtheide und an der Karl-Sonnenschein-Straße weitere brennende Mülltonnen gemeldet, die die Feuerwehr ebenfalls löschte.

Eine Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: „Wer kann Angaben zu diesen Sachbeschädigungen machen? Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Wer hat im Bereich der Tatorte Beobachtungen gemacht?“ Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251/3060 entgegen.