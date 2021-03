Von Volt-Abkehr eiskalt erwischt

„Das war doofe Presse für uns, obwohl wir nichts dafür können. Und darunter leidet das Ansehen der Politik insgesamt“, sind sich die Liberalen einig. Äußern möchten sich Senn und Pöppe nicht zu den Vorgängen bei der FBI/Volt-Fraktion, die jüngst fünf Firmen-Angehörige des Unternehmens Westfalenwind als sachkundige Bürger benannt hatte und damit am Votum des Haupt- und Finanzausschusses krachend gescheitert war. Allerdings zu Unrecht: Inzwischen hat Bürgermeister Michael Dreier den Beschluss beanstandet: Laut Gemeindeordnung ist die Ablehnung der sachkundigen Bürger rund um Johannes Lackmann nicht rechtmäßig. Der Windkraft-Pionier ist auch den Liberalen kein Unbekannter. „Ursprünglich war bei Volt Thomas Mertens unser Ansprechpartner. Plötzlich war es Johannes Lackmann“, erinnern sich die Liberalen. Das habe aber an der Zusammenarbeit nichts geändert. Noch drei Tage vor Kartums Wechsel zur FBI habe man über Haushaltsanträge gesprochen. „Es herrschte eine gute Stimmung“, fasst Senn zusammen, der von der Volt-Abkehr eiskalt erwischt wurde. Kartum müsse wohl schon vor seiner offiziellen Bekanntgabe zweigleisig gefahren sein, meint er. Thema Ratsarbeit Die FDP-Fraktion will jetzt nach vorne schauen, wie Elke Zinn (65) betont.