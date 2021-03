Frust und Verunsicherung in Paderborn

„Das ist ein Desaster für alle, die schließen müssen, und eine Katastrophe für die Gastronomie, die nicht öffnen darf“, fand Citymanager Heiko Appelbaum am Dienstag deutliche Worte. Zu den finanziellen Einbußen komme die Ungewissheit: „Wir wissen ja gar nicht, wie es nach Ostern weitergeht.“ Das sei eine Situation, die Händler und Mitarbeiter psychisch erheblich belaste.

Bei der Konferenz von Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wurde die Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April beschlossen. Zudem sollen möglichst alle Deutschen vor und über Ostern zuhause bleiben. Der Gründonnerstag und Karsamstag gelten als Ruhetage. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kündigte an, wegen der Infektionszahlen am Montag landesweit die Notbremse zu ziehen und Lockerungen für Handel und Kultur zurückzu­nehmen.

Bis dahin rechnet Heiko Appelbaum in der Innenstadt mit einer „erhöhten Frequenz“. Ostern sei in den vergangenen Jahren für den Einzelhandel wichtiger geworden, weil nicht nur Lebensmittelhändler mehr Süßigkeiten verkauften als sonst. Ostern habe sich zu einem Fest entwickelt, an dem sich die Menschen kleine Geschenke machten. Dieser Lockdown treffe den Handel aber nicht so hart wie der vor Weihnachten, erklärte der Citymanager am Dienstag. Damals hätten die Leute keine Chance gehabt, noch schnell Geschenke zu besorgen. „In dieser Woche ist ja noch einiges möglich“, sagte Appelbaum.

Aber wie geht es danach weiter? „Der jeweilige Bund-Länder-Beschluss wird von den Ländern in Form von Coronaschutzverordnungen auf den Weg gebracht. Die neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW gibt es noch nicht, wir wissen nicht, was drin stehen wird – ob und unter welchen Voraussetzungen Reduzierungen von der Coronaschutzverordnung vorgesehen sind“, erläuterte die Sprecherin des Kreises Paderborn, Michaela Pitz, am Dienstagnachmittag. Die Ankündigung von Ministerpräsident Laschet, die Notbremse zu ziehe, kenne sie auch nur aus den Medien.

Handel und Kultur

Macht Laschet ernst, ist von Montag an vermutlich nur noch das Bestellen und Abholen erlaubt. Citymanager Appelbaum spricht diesbezüglich von einem „Tropfen auf dem heißen Stein“ und rät den Händlern, weitere Möglichkeiten zu nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen. Eine Option könnten QR-Codes an Schaufensterscheiben sein, wie sie das Paderborner Unternehmen Scalerion anbiete. Eine eigene Onlinepräsenz werde immer wichtiger: „Je öfter wir vor Situationen mit Einschränkungen stehen, desto mehr spielt das den Online-Händlern in die Karten.“ Hilfestellung böten die Werbegemeinschaft, die Industrie- und Handelskammer und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft an. Viele Geschäfte seien „in einer sehr ernsten Situation“; die finanzielle Basis einiger Händler reiche vermutlich nicht mehr bis ins Jahr 2022. Die Gastronomen wiederum müssten tatenlos zusehen, wie das Wetter besser werde. „Das schmerzt dann noch mehr“, betonte der ­Citymanager.

Groß ist die Enttäuschung auch bei der Leiterin der Städtischen Museen und Galerien, Andrea Brockmann. Die Museen durften am 10. März öffnen, müssen am kommenden Montag aber höchstwahrscheinlich wieder schließen. „Das ist total bitter, weil wir gerade die Erfahrung gemacht haben, wie sehr sich die Menschen freuen, wieder ins Museum gehen zu können“, sagte Andrea Brockmann und sprach von „wunderbaren Besucherzahlen“. Allein am vergangenen Sonntag seien 370 Menschen in die Museen im Marstall in Schloß Neuhaus geströmt, um unter anderem die „Glanzlichter“-Ausstellung mit Naturfotos zu sehen. Brockmann: „An ihren Reaktionen hat man gemerkt, wie wichtig ihnen Kunst und Kultur sind.“

Die Hauptgottesdienste mit dem Paderborner Erzbischof werden an Ostern digital übertragen. Foto: Erzbistum Paderborn

Präsenzgottesdienste

Vor einer Grundsatzfrage stehen die Kirchen angesichts der Bitte der Kanzlerin, an Ostern auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Nachdem das Erzbistum zu Weihnachten an ihnen festgehalten hatte, wurden gestern Gespräche mit Blick auf Ostern geführt. Am Abend deutete sich an, dass die fünf katholischen Bistümer in NRW Präsenzgottesdienste beibehalten wollen. Die Gottesdienstregeln zu Weihnachten hätten sich bewährt, sagte der Leiter des Katholischen Büros NRW, Antonius Hamers, der Nachrichtenagentur KNA.

Der Sprecher des Erzbistums Paderborn, Benjamin Krysmann, wünscht sich eine einheitliche Aussage der katholischen und evangelischen Kirche. Das Erzbistum werde Ostern „auf jeden Fall“ mit den Gläubigen feiern. Unabhängig von der aktuellen Diskussion sei es ohnehin geplant gewesen, die Hauptgottesdienste mit dem Erzbischof digital zu übertragen. Bereits im Januar hatten Krysmann und der Rektor der Theologischen Fakultät, Stefan Kopp, dem WV gesagt, die reale Erfahrung eines Gottesdienstes sei durch nichts zu ersetzen. Die Technik sei kein Selbstzweck, sondern ein Instrument, um dabei zu helfen, die Liturgie wahrzunehmen.

Die Evangelische Kirche überlässt die Entscheidung den Presbyterien. „In der Vergangenheit war es so, dass die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen eine Empfehlung für digitale Gottesdienste ausgesprochen hat“, sagte die Sprecherin des Kirchenkreises Paderborn, Heide Welslau. Dass der Trend zu Online-Gottesdiensten geht, zeigt die Tatsache, dass der Kirchenkreis zum 1. Oktober jemanden sucht, der digitale Formate weiterentwickelt. Natürlich sei es für alle „schmerzhaft“, Ostern nicht wie gewohnt feiern zu können, aber, so Heide Welslau: „Sicherheit und Gesundheit gehen angesichts der Infektionszahlen vor.“