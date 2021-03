Stadt Paderborn will deutlich mehr ausbilden

Einen entsprechenden Antrag der Linksfraktion hat der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag mit großer Mehrheit beschlossen. Im Stellenplan für dieses Jahr sind bisher 164 Auszubildende und Berufspraktikanten bei etwa 2700 Beschäftigen in der Kernverwaltung und den städtischen Betrieben vorgesehen. Das entspricht einer Ausbildungsquote von etwa 6 Prozent. Diese soll nun schrittweise auf 8 Prozent erhöht werden.

„Wir können diesen Antrag nur unterstützen“, sagte Personalamtsleiterin Monika Bürger. Im vergangenen Jahr hätten Zukunftsgespräche mit den 59 Jahre alten Mitarbeitern ergeben, dass die Hälfte von ihnen einen vorzeitigen Ruhestand plane. „Zudem gibt es immer wieder Versuche, unser gut ausgebildetes Fachpersonal abzuwerben.“ Die Stadt bildet zum einen Verwaltungsmitarbeiter aus, aber auch Feuerwehrleute, Erzieher, technische Berufe, Gärtner und Kraftfahrer. Zudem beschäftigt sie derzeit 14 Bundesfreiwilligendienstleistende. Fast alle würden nach Abschluss der Ausbildung übernommen, berichtete Bürger.

Erhöhter Bedarf im Ordnungsamt

Doch nicht nur bei den Auszubildenden hat der Ausschuss eine Aufstockung des Personals befürwortet. Insgesamt ist die Anzahl der Stellen in der Kernverwaltung seit der Haushaltseinbringung im Dezember um 53,4 auf 1924 gestiegen. Das liegt nach Angaben der Verwaltung vor allem an einem erhöhten Bedarf im Ordnungsamt (8,73 Stellen, davon vier in der Boss-Wache und 2,5 in der Verkehrsüberwachung), 15 neuen Stellen im Kita-Bereich, 4 bei der Feuerwehr, 6 im Bereich Digitalisierung und 3 aufgrund der Corona-Pandemie erforderliche Stellen.

Die Aufstockung der Boss-Wache hatten CDU und Grüne bereits in ihrer Koalitionsvereinbarung angekündigt, um dem gestiegenen Sicherheitsbedürfnis der Paderborner Rechnung tragen zu können. Da die Stellen aber nicht umgehend auch qualifiziert besetzt werden können, hat der Ausschuss zusätzlich die Bereitstellung von 25.000 Euro bewilligt, mit denen Wachschutzmitarbeiter flexibel verpflichtet werden können. Dabei haben CDU und Grüne vor allem die Situation an den Seen in Schloß Neuhaus und Sande im Blick, wo es durch den Besucheransturm im vergangenen Sommer erhebliche Probleme mit dem Verkehr, Ruhestörungen und Müll gab .

Eine weitere Stelle wird auf Antrag von Schwarz-Grün im Schulverwaltungsamt eingerichtet. Aufgabe des künftigen Mitarbeiters soll es sein, möglichst viele Kinder zu ermutigen, zu Fuß oder mit dem Rad ihren Schulweg anzutreten.