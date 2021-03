Corona-Verstöße am Gymnasium St. Michael

Paderborn (WB/mba) -

Am Gymnasium St. Michael hat es am Dienstag mehrere Corona-Verstöße gegeben. 20 bis 30 zum Teil verkleidete Schüler des aktuellen Abi-Jahrgangs hatten sich in der Mittagspause gegen 13 Uhr auf dem Platz an der Stadtbibliothek in der Nähe der Schule versammelt, um dort zu feiern und Musik zu hören. Wie Schulleiter Claudius Hildmann auf Anfrage bestätigte, wurden dabei die Abstandsregeln zum Teil nicht eingehalten. Einige Schüler trugen offenbar auch keine Masken.