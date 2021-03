„Sind Opfer des Tönnies-Skandals“

Land will Paderborner Zeitarbeitsfirma Personalkosten für 79 Mitarbeiter in Quarantäne nicht erstatten

Paderborn -

Von Maike Stahl

Im Zuge des Corona-Ausbruchs bei Tönnies droht ein Paderborner Unternehmen, auf rund 60.000 Euro an Personalkosten und Sozialab­gaben für Mitarbeiter in Quarantäne sitzen zu bleiben. 79 Beschäftigte der Zeitarbeitsfirma PPS leben zum Teil in den Wohnblöcken, die aufgrund des Corona-Ausbruchs bei Tönnies im Juni und Juli vom Kreis Gütersloh komplett unter Quarantäne gestellt wurden. „Mit dem Unterschied, dass unsere Mitarbeiter weder bei Tönnies, noch bei einem der Subunternehmen des Konzerns eingesetzt werden“, sagt PPS-Personaldisponent Bennet Schlepper.