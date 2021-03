Deswegen soll das bereits an einigen Standorten bestehende Angebot des Vereins Freifunk Hochstift mit Unterstützung der Stadt, der Werbegemeinschaft und dem Citymanagement deutlich ausgebaut werden, um mehr Kapazitäten zur Verfügung stellen zu können. Durch die Corona-Pandemie stockt dieser Ausbau derzeit allerdings wie so vieles, berichtete Philipp Ohms, Projektleiter der Stabsstelle Digitalisierung, am Freitag dem zuständigen Ausschuss. „Für den weiteren Ausbau notwendige Vor-Ort-Begehungen können derzeit durch die Kontaktbeschränkungen nicht stattfinden, deshalb sind wir im Zeitplan hinterher“, sagte er.

Allerdings sei die Bandbreite des Freifunks bereits erhöht worden. Außerdem würden die Verantwort­lichen der Freifunk-Initiative die Zeit nutzen, um die Hardware für die Einrichtung weiterer Access-Points vorzubereiten und zu konfigurieren. Um die Bandbreite noch weiter zu erhöhen, sollen zudem Richtfunkantennen auf Dachflächen in der Innenstadt installiert werden. Eine Richtfunkstrecke sei bereits zwischen dem Modehaus Klingenthal und dem Kreishaus in Betrieb genommen worden. Damit könnten auch das Rolandsbad, das Stadtmuseum und der Wohnmobilparkplatz mit kostenlosem Internet versorgt werden.

Die Stadt Paderborn unterstützt den Ausbau des frei zugänglichen WLANs mit 180.000 Euro aus dem Smart-City-Programm. Die Laufzeit des Teilprojekts im Rahmen des Ausbaus der digitalen Infrastruktur beträgt drei Jahre.