Drei Autos brennen am Donnerstagmorgen in Paderborn aus

Paderborn -

Erneut hat es in Paderborn gebrannt: Am Mittwochabend nahm die Polizei nach weiteren Mülltonnenbränden zwar einen Tatverdächtigen fest, doch am frühen Donnerstagmorgen brannten an der Spitalmauer drei Autos. Die Ermittlungen der Kripo laufen.