Südring bleibt Südring

Paderborn (WB/mai) -

Der Paderborner Südring wird weiterhin Südring heißen. Die von der AfD beantragte Umbenennung in Willi­-Lüke-Ring hat der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag einhellig abgelehnt. Gleiches gilt für den Neuen Platz, den die AfD gerne in Dr.-Rainer-Barzel-Platz umbenannt hätte.