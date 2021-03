Spontan Kerzen angezündet

Paderborn-Schloß Neuhaus -

Auf dem Kirchplatz in Schloß Neuhaus gab es in den vergangenen fünf Wochen auf Einladung der Quartiersinitiative für alle die Gelegenheit, der vielen in der Corona-Zeit sozusagen anonym Verstorbenen und Beerdigten zu gedenken. „Jeden Freitag fanden sich hier Menschen ein – die einen gezielt, die anderen zufällig am Ort – um die Anonymität der Toten zu brechen.