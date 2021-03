Das hat die Stadt am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekannt­gegeben. Wie lange der Vertrag läuft, wollte die Stadt nicht sagen. Der Ratskeller soll nun umfangreich saniert werden. In gut zwei Jahren können Schmidt und Klumpp vermutlich an den Start gehen. Die beiden Bielefelder sind in Paderborn keine Unbekannten. Sie betreiben die Diskotheken Residenz und Capitol in der Paderborner Innenstadt und kümmerten sich früher um die Gastronomie beim Asta-Festival. In Bielefeld betreiben sie das Stereo und die Bar Max Raebel am Boulevard.