„Mit unseren mobilen Testteams sind wir bereits seit dem letzten Jahr im Einsatz und freuen uns, dass wir jetzt auch an unserem Paderborner Standort in der Wollmarktstraße kostenlose Corona-Tests anbieten können. Wir haben unsere Testkapazitäten so aufgebaut, dass wir auch kurzfristig Termine anbieten können. Diese können online vereinbart werden“, berichtet Johanniter-Regionalvorstand Gerald Donath.

Geöffnet ist das Johanniter-Testzentrum an der Wollmarktstraße (Zugang über Waldenburgerstraße) montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr. Terminbuchung online unter www.johanniter.de/ostwestfalen, nur in Ausnahmefällen auch telefonisch unter 05251/8977750.