Sein Spaß am Singen beschert ihm an diesem Samstagabend (20.15 Uhr) einen großen Fernsehauftritt. Niklas ist in der TV-Show „The Voice Kids“ des Senders Sat.1 zu sehen – und natürlich zu hören.

„Er hat schon mit einem Jahr auf allen möglichen Gegenständen rumgetrommelt und später auch Melodien nachgesummt. Da hatte er schon immer ein Gefühl für“, berichtet seine Mutter Valentina Schwabauer. Im Kindergarten nahm Niklas begeistert an den Musikprojekten teil, die angeboten wurden. Nachdem er beim sogenannten Musikkarussell mitgemacht hatte, ein Angebot, bei dem Kinder Instrumente ausprobieren können, wollte er ein Schlagzeug haben. Das bekam er aber erst später, erst war eine Gitarre dran. Die ist ihm heute noch am liebsten und kommt auch mit in den Urlaub. „Er steht sogar morgens eine Stunde eher auf, damit er vor der Schule noch Gitarre spielen kann. Das braucht er, um in den Tag zu kommen“, erzählt Valentina Schwabauer. Auch ein Keyboard hat Niklas, der die Musikschule Joy in Schloß Neuhaus besucht, in seinem Zimmer stehen.

Im Frühjahr 2020, während des ersten Lockdowns, wurde dann die Idee geboren, sich für ein Casting bei „The Voice Kids“ zu bewerben. Niklas hatte auf Youtube Videos einiger Talente gesehen. „Auftritte fand er immer schon toll. Er war immer sehr dankbar, wenn er vor Publikum etwas darbieten konnte, beispielsweise in der Schulaula“, weiß seine Mutter. Im Juni 2020 wurde er zum ersten Casting nach Frankfurt eingeladen. Niklas trug Lieder von Mark Forster, Sarah Connor und Christina Stürmer vor. Beim Casting in Berlin im September 2020 musste er Songs aus einer Liste auswählen und punktete unter anderem mit einem Lied von Mark Forster. Im Oktober 2020 kam dann die frohe Botschaft ins Haus Schwabauer: Niklas ist bei der neunten Staffel von „The Voice Kids“ dabei. Mit ihm freuten sich Mutter Valentina, Vater Vladislav und Bruder David (12), die auch bei der Aufzeichnung der sogenannten „Blind Audition“ dabei waren.

Die fand im November 2020 in Berlin statt. Niklas entschied sich in Absprache mit den Vocal-Coaches für den Song „Schön genug“ von Lina Maly, eine Ballade mit kritischer Botschaft über Schönheitsideale. Ihm mit dem Rücken zugewandt saßen die Juroren Stefanie Kloß, Wincent Weiss, Álvaro Soler sowie das Team „Fanta“ mit Michi und Smudo von den Fantastischen Vier.

Übrigens: Niklas geht auf dieselbe Schule, die Smudo besucht hat, der von 1972 bis 1977 in Schloß Neuhaus wohnte, die Grundschule Josef. Dennoch würde Niklas am liebten ins Team Wincent gewählt werden. Ob Wincent Weiss für ihn auf den Buzzer gedrückt hat, ist an diesem Samstagabend auf Sat.1 zu sehen.