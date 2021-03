Schwarz-grüne Koalition setzt erste Akzente

Fest steht: Die Verschuldung wächst enorm. CDU „Diese Pandemie fordert den Menschen unserer Stadt enorm viel ab“, stellt Fraktionschef Markus Mertens fest. Gleichzeitig sage die CDU-Ratsfraktion auch bei eingeschränkten Möglichkeiten zu, „dass wir da, wo wir Unterstützung oder Anschub leisten dürfen und können, helfen werden“. Gerade jetzt müsse versucht werden, die Stadt durch „geschickte und mutige Investitionen“ weiter voranzubringen und zu einem Oberzentrum zu entwickeln, das lebendig, spannend, visionär, lebens- und liebenswert bleibe – das alles unter Beachtung von Ökonomie und natürlich auch Ökologie. „Gleichzeitig wissen wir, dass wir auch in anderen Bereichen wichtige Projekte vor uns haben. Wir freuen uns über größere Klarheit bei der Kulturwerkstatt, wir haben weiterhin das Thema Maspernsportzentrum auf der Agenda und müssen hier zeitnah ein wichtiges Stück vorankommen.“ Das gelte auch am Rosentor, für die Konversionsflächen und den Bahnhof, an dem es nun „entscheidend vorangehen“ soll. Nicht zu vergessen sei der Neubau der Stadtverwaltung und des Busbahnhofs an der Westernmauer. Grüne Klaus Schröder stellt der bisherigen gemeinsamen schwarz-grünen Arbeit ein gutes Zeugnis aus. „Das ist keine Garantie, aber es ist eine sehr gute Grundlage für die Arbeit der nächsten Jahre.“ Pragmatisch und erfolgreich seien Lösungen für gemeinsame Ziele gefunden worden.