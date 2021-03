Lange Haftstrafe für zwei Überfälle

Wie berichtet, stand der 38-Jährige für zwei Raubüberfälle vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Paderborn , die er im vergangenen November innerhalb von nur vier Tagen begangen hatte . Ziel war jeweils die Shell-Tankstelle in der Warburger Straße , und in seinem Tatmuster folgte der 38-Jährige dem, was der Richter später „eine Blaupause“ nennen sollte: Aus Geldnot habe der Angeklagte die Tankstelle ausgeraubt, „weil es in Detmold früher mehrmals geklappt hatte“.