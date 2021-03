Keine Stadtführungen bis Ende April

Das Team stehe aber nach wie vor für Anfragen und Auskünfte zur Verfügung, teilte die Tourist-Information mit. Das Büro ist montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 05251/8812980 sowie per E-Mail an tourist-info@paderborn.de erreichbar.

Auch Stadtführungen bleiben weiterhin untersagt, daher sind alle Termine bis Ende April gestrichen worden. „Das bedeutet für uns ein ganzes halbes Jahr ohne Stadtführungen“, erklärt Karl Heinz Schäfer, Geschäftsführer der Tourist-Information: „Das ist sehr schade, denn unsere Gästeführerinnen und Gästeführer haben sich so danach gesehnt, dass es im Frühjahr endlich wieder losgehen kann.“ Einen kleinen Trost gebe es für alle, die das frühlingshafte Paderborn erkunden möchten: Mittlerweile bietet die Tourist-Information mehrere Rundgänge „auf eigene Faust“ an, die man – coronakonform – zumeist mit digitaler Unterstützung unternehmen kann. Die Angebote werden auf der Internetseite www.paderborn.de/tourismus unter der Rubrik „Stadtführungen & Pauschalen“ beschrieben. Karl Heinz Schäfer empfiehlt beispielsweise den interaktiven Stadtrundgang mit der App „Actionbound“ oder die Graffiti-Tour, um die, so Schäfer, „uns viele andere Orte beneiden“.

Paderborns Tourismuschef kritisiert zudem die aktuelle Corona-Politik. Damit sei er überhaupt nicht mehr zufrieden: „Inzwischen verstehe ich den Sinn vieler Maßnahmen nicht mehr! Geschäfte durften öffnen, die Gastronomie muss seit November geschlossen bleiben, obwohl sie viel Geld in Corona-Schutzkonzepte investiert hat. Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen dürfen seit einem halben Jahr keine Gäste mehr empfangen, obwohl die Gäste sich dort nicht näher kommen als in Geschäften beim Einkaufen.“

Schäfer ist in Sorge um den Tourismus, der sich nach seiner Ansicht in Paderborn in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt habe: „Wir haben – neben zahlreichen Kultur- und Freizeitangeboten – mittlerweile eine breitgefächerte Gastronomie in Paderborn und ebenso eine gute Entwicklung bei den unterschiedlichen Unterkunftsmöglichkeiten. Das hat sich deutlich mit steigenden Zahlen bei den Tagesbesuchern und Übernachtungsgästen bemerkbar gemacht. Ich hoffe und bete, dass unsere Betriebe diese enorme Corona-Durststrecke durchhalten.“

Für Schäfer sei es der gute Mix aus Veranstaltungen, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten sowie kulturellem und gastronomischem Angebot, das den Reiz Paderborns ausmache und die Attraktivität für Besucher erhöhe: „Auf dieser Basis kann sich der Paderborn-Tourismus noch hervorragend weiterentwickeln.“