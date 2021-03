Das lag aber nicht nur an dem Antrag, der mehr Transparenz bringen und im Kampf gegen Lobbyismus helfen soll, indem Mandatsträger und leitende Verwaltungsmitarbeiter über ihre Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden informieren. Denn den halten die meisten Ratsmitglieder für grundsätzlich unterstützenswert, wenn einige auch unter anderem beim Datenschutz Probleme sehen. Der Streit entfachte sich vor allem an Vorwürfen, die Volt-Ratsmitglied Verani Kartum indirekt in den sozialen Medien gegen andere Ratsmitglieder, vor allem gegen Markus Mertens (CDU), erhoben hatte. Kartum, der diesbezüglich auch bei der Verwaltung vorstellig wurde, wirft Mertens vor, erst jetzt seine Geschäftsführertätigkeit, also nachdem der Antrag auf Änderung der Ehrenordnung bei der Stadt eingegangen war, geändert zu haben. Wie Rechts-Dezernent Carsten Venherm klarstellte, stimmen die Vorwürfe aber nicht. „Das ist schlicht falsch“, sagte Venherm.