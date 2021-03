Der Kreuzweg mit seinen 14 Stationen im Wilhelmsberg spiegelt den Leidensweg Jesu am Karfreitag wider. Die Stichworte sollen anregen zur Meditation, zum Gespräch im kleinen Kreis und zum Gebet.

Da der Kreuzweg wie schon im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht gemeinsam gebetet werden kann, werden die Stationen in diesem Jahr von Konrad Bröckling mit kleinen Gedankenanstößen zur Betrachtung ausgestattet. Im Gotteslob sind Kreuzwegandachten unter Nr. 683/684 und Nr. 903 zu finden. „Damit geben wir Einzelpersonen und Familien die Möglichkeit den Kreuzweg nicht nur am Karfreitag zu gehen“, sagen die Organisatoren.

Die Schützen der Schlosskompanie des Bürgerschützenvereins Schloß Neuhaus, insbesondere Peter Lütke-Bexten als Nachfolger seines Vaters Hubertus, sorgen regelmäßig für die Reinigung und Pflege der Kreuzwegstationen und der Meinolfuskapelle im Wilhelmsberg.

Seit Mitte der 1960er Jahre hat Konrad Bröckling, seither auch als Lektor in der Pfarrgemeinde aktiv, jedes Jahr beim Karfreitagskreuzweg die Rolle des Vorbeters übernommen. In den letzten Jahrzehnten wurde er von Franz-Josef Ernesti begleitet und unterstützt, der am 3. März dieses Jahres verstorben ist.

Am Karfreitag ist zudem die Meinolfus-Kapelle, Bielefelder Straße 49, die am Ende des Kreuzweges steht, von 10 bis 15 Uhr weitestgehend geöffnet und kann unter Einhaltung der Hygienebestimmungen einzeln besichtigt werden. Die erste Station des Kreuzweges ist am Ende des Hubertuswegs zu finden.