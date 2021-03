Der Paderborner Kultur-Soli bleibt

Und die ist beeindruckend: Dank des Engagements von Ures, Markus Runte und Olaf Menne konnten bislang 152.687 Euro gesammelt werden. 600 Personen, Vereine und Unternehmen haben bereits gespendet, darunter war eine Einzelspende von sage und schreibe 30.000 Euro, wie Olaf Menne erzählte. Mit dem Geld wurden 15 Projekte finanziert und 13 Stipendien mit monatlich 500 Euro über ein halbes Jahr an Einzelpersonen vergeben. Darüber hinaus holte die Initiative mit der Plakatkampagne #kulturgesichter05251 betroffene Kulturschaffende in Paderborn aus der Anonymität und stieß die erfolgreiche Veranstaltungsreihe Paderborner Kultur-Sommer an.